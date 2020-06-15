В Крыму ожидается сильный ливень 15 и 16 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:30:37+03:00

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий

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В Крыму в ближайшие часы ожидается ливни, град и шквальный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.

- От Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях: в ближайшие один-два часа и до конца суток 15 июня, 16 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с, – сообщают в пресс-службе.

В МЧС также предупредили крымчан, что могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением или обрывом линий связи, линий электропередач, а также обрушением слабо укрепленных, ветхих и рекламных конструкций.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что на полуострове сохраняется высокая пожарная опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU