В Крыму разрешили работать автокинотеатрам, обычные кинозалы пока будут закрыты

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:47:08+03:00

Кроме того, откроются механические аттракционы

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В Крыму разрешена работа автокинотеатров и механических аттракционов. Глава Крыма Сергей Аксенов внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта.

- Действие настоящего подпункта (о запрете деятельности кинотеатров - Ред.) не распространяется на деятельность в области демонстрации кинофильмов в формате автокинотеатра, - говорится в документе.

Помимо этого, в указе закреплено, что снимаются ограничения по предоставлению дополнительного профессионального образования.

В Севастополе с 15 июня уже открылись кинотеатры, выставочные залы и музеи.

Напомним, что в Крыму с нарастающим итогом зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU