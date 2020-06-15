В Крыму разрешили работать автокинотеатрам, обычные кинозалы пока будут закрыты
В Крыму разрешена работа автокинотеатров и механических аттракционов. Глава Крыма Сергей Аксенов внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта.
- Действие настоящего подпункта (о запрете деятельности кинотеатров - Ред.) не распространяется на деятельность в области демонстрации кинофильмов в формате автокинотеатра, - говорится в документе.
Помимо этого, в указе закреплено, что снимаются ограничения по предоставлению дополнительного профессионального образования.
В Севастополе с 15 июня уже открылись кинотеатры, выставочные залы и музеи.
Напомним, что в Крыму с нарастающим итогом зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU