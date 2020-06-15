На стройплощадке в Керчи рабочего ударила молния. Мужчина выжил

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:06:43+03:00

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Под Керчью молния ударила в мужчину. Как сообщили КП-Крым в Министерстве здравоохранения РК, пострадавший выжил.

- Состояние пострадавшего удовлетворительное, он находится в отделении травматологии ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее о происшествии написали очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что мужчина работал на строительной площадке во время непогоды. Молния попала в подъемный кран, к которому строитель прикасался. Мужчину ударило током в живот.

Напомним, что в МЧС предупреждали о резком ухудшении погоды на полуострове – ливнях и усилении ветра до 25 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU