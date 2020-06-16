Количество тяжелых больных коронавирусом в Крыму увеличилось до 13
Количество тяжелых больных с коронавирусной инфекции в Крыму увеличилось до 13 человек. Еще 14 пациентов в тяжелом состоянии с пневмонией.
- 13 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, из них 11 в реанимации городской больницы №7 Симферополя и 2 в городской больнице Евпатории, - сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.
Лечение в медицинских учреждениях проходят 179 пациентов с коронавирусом, выписано с выздоровлением — 367, в том числе 4 за последние сутки. С пневмонией в стационарах 194 пациента, из них 14 в тяжелом состоянии.
Под медицинским наблюдением находятся 2826 человек, из них на дому 1751 и 284 в стационарах.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции. Умерли 17 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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