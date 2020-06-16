2020-06-16T11:07:23+03:00
Общество

Количество тяжелых больных коронавирусом в Крыму увеличилось до 13

Еще 14 в тяжелом состоянии с пневмонией
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Количество тяжелых больных с коронавирусом и пневмоний растетКоличество тяжелых больных с коронавирусом и пневмоний растетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Количество тяжелых больных с коронавирусной инфекции в Крыму увеличилось до 13 человек. Еще 14 пациентов в тяжелом состоянии с пневмонией.

- 13 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, из них 11 в реанимации городской больницы №7 Симферополя и 2 в городской больнице Евпатории, - сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

Лечение в медицинских учреждениях проходят 179 пациентов с коронавирусом, выписано с выздоровлением — 367, в том числе 4 за последние сутки. С пневмонией в стационарах 194 пациента, из них 14 в тяжелом состоянии.

Под медицинским наблюдением находятся 2826 человек, из них на дому 1751 и 284 в стационарах.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции. Умерли 17 пациентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В этом году пять улиц Евпатории отремонтируют за 20 миллионов рублей
В водопроводах Крыма теряется 55% воды при транспортировке к потребителю
Вице-премьером правительства Крыма стала Анна Анюхина
Симферополец обокрал родную бабушку ради алкоголя и проституток
Крымчанка четыре года ездила по купленным в Интернете правам
Количество тяжелых больных коронавирусом в Крыму увеличилось до 13
При въезде в Крым в обсерваторы отправились 123 человека
Один из операторов «большой четверки» поднимет цены на связь в Крыму
В Крыму за сутки 15 новых случаев коронавируса
Внутренний спрос на курорты Черноморского побережья вырос в 1,5 раза
Погода в Крыму на 16 июня: тепло до + 25
В Крыму дельфин подружился с овчаркой
Найден способ обеспечить водой восточный Крым
На стройплощадке в Керчи рабочего ударила молния. Мужчина выжил
Билеты на поезда через Крымский мост для школьников будут со скидкой
В Крыму разрешили работать автокинотеатрам, обычные кинозалы пока будут закрыты