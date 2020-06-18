В Крыму военнослужащие обокрали и избили мужчину

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:53:03+03:00

Они будут отбывать наказание в колонии

Изменить размер текста: A A

В Крыму двух военнослужащих признали виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в РК, приговор вынес Крымский гарнизонный суд.

Сообщается, что в декабре прошлого года двое военнослужащих находились в состоянии алкогольного опьянения, они покинули воинскую часть в поселке Гвардейское Симферопольского района самовольно.

Военные захотели ограбить мужчину и подошли к нему с просьбой дать сигарету. После этого они напали на потерпевшего и нанесли ему 10 ударов ногами, руками и стеклянной бутылкой, а еще похитили его мобильный телефон. В пресс-службе отмечают, что избиение не повлекло вред здоровью потерпевшего.

Учитывая обстоятельства дела, суд признал военнослужащих виновными в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Одного из них лишили свободы на три года, а другого - на три года и два месяца. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU