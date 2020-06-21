2020-06-21T11:12:28+03:00
Общество

Последствия штормов: В Крыму повысится уровень воды в реках

МЧС призывает крымчан быть бдительными рядом с водными объектами
Степан ОСТИНОВ
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Уровень воды не достигнет опасных отметок.Уровень воды не достигнет опасных отметок.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В МЧС Крыма предупредили о возвышении уровня воды в реках республики.

- В течение суток 21 июня на реках Крыма ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Спасатели также посоветовали крымчанам и гостям полуострова быть внимательными, соблюдать правила безопасности, находясь рядом с водными объектами. При этом МЧСники добавили, что повышение уровня воды даже на 1,5 метра не станет угрожающим и не достигнет «опасной отметки».

Напомним, 21 июня на Крымском полуострове будет дождливо, остается в силе и штормовое предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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