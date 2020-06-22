Под Симферополем внедорожник смыло с берега течением
В Симферопольском районе машину унесло течением реки, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Вечером 21 июня в службу спасения пришло сообщение от владельца автомобиля NISSAN «Pathfinder». По его словам, машину надо было вытащить из реки.
Машину вытащили из потока, пострадавших нет. Фото: официальный сайт МЧС по РК.
На место происшествия отправилась команда «Крым-Спас», сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Оказалось, что из-за паводка транспорт сорвало с места и унесло течением по реке.
Машину вытащили из потока, пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU