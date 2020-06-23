2020-06-23T12:29:49+03:00
Экономика

Предприятия Крыма, закрытые на время пандемии, с 29 июня получат компенсации

На выплаты претендуют около 35 тысяч компаний и ИП
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Чуть больше 12 тысячи рублей на каждого работника выплатят через РНКБ.Чуть больше 12 тысячи рублей на каждого работника выплатят через РНКБ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Крыму закрытые на время пандемии предприятия получат денежную компенсацию, сообщил на заседании Совета министров глава республики Сергей Аксенов.

- Договорились, что до конца недели с налоговой подготавливаются все документы и публикуются порядки по получению денег. С понедельника начинаются выплаты, - подчеркнул он.

Выплаты могут получить около 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чуть больше 12 тысячи рублей на каждого работника выплатят через РНКБ.

- Заявление подается в налоговую службу либо через кабинет налогоплательщика, либо на бумажном носителе. По заявлению будет проверяться, сохранена ли численность трудового коллектива не менее 90% от численности на 1 марта, - отметила вице-премьер и по совместительству министр финансов РК Ирина Кивико.

Из федерального бюджета на эти цели Крыму направили 3,8 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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