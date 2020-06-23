2020-06-23T13:14:31+03:00
Экономика

В Крыму заморозили тарифы на газ и электроэнергию

Вода станет дороже лишь в тех регионах, где сегодня цены ниже установленого уровня
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На 1 июля 2020 год тарифы будут на том же уровне. С федеральным центром эту задачу Сергей Аксенов уже решил и согласовал.На 1 июля 2020 год тарифы будут на том же уровне. С федеральным центром эту задачу Сергей Аксенов уже решил и согласовал.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Крыму тарифы на электроэнергию и газ не повысят еще год, сообщил на заседании Совета министров глава РК Сергей Аксенов.

На 1 июля 2020 год тарифы будут на том же уровне. С федеральным центром эту задачу Аксенов уже решил и согласовал. Соответствующий документ на официальном портале правительства Крыма появится 23 июня.

- Вся дорожная карта по приведению тарифов в экономически обоснованное состояние сдвигается на год, соответственно в этом году повышения тарифов на электроэнергию и на газ не будет, как и обещали, - отметил Аксенов.

Лишь несколько населенных пунктов ждет небольшие изменения. Вода подорожает там, где сейчас тарифы ниже установленного уровня. Как отметила вице-премьер Крыма Юлия Жукова, это индексация на индекс потребительских цен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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