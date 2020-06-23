В Крыму заморозили тарифы на газ и электроэнергию
В Крыму тарифы на электроэнергию и газ не повысят еще год, сообщил на заседании Совета министров глава РК Сергей Аксенов.
На 1 июля 2020 год тарифы будут на том же уровне. С федеральным центром эту задачу Аксенов уже решил и согласовал. Соответствующий документ на официальном портале правительства Крыма появится 23 июня.
- Вся дорожная карта по приведению тарифов в экономически обоснованное состояние сдвигается на год, соответственно в этом году повышения тарифов на электроэнергию и на газ не будет, как и обещали, - отметил Аксенов.
Лишь несколько населенных пунктов ждет небольшие изменения. Вода подорожает там, где сейчас тарифы ниже установленного уровня. Как отметила вице-премьер Крыма Юлия Жукова, это индексация на индекс потребительских цен.
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ИСТОЧНИК KP.RU