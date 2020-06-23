2020-06-23T13:35:39+03:00
Происшествия

Пенсионер из Ялты два года обкрадывал Пенсионный фонд России

С 2014 по 2016 годы мужчине приходила пенсия из двух регионов страны
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Пенсионер обманом зарегистрировал соцвыплаты в двух субъектах страны и с 2014 по 2016 годы получил в общей сумме 177 тысяч рублей.Пенсионер обманом зарегистрировал соцвыплаты в двух субъектах страны и с 2014 по 2016 годы получил в общей сумме 177 тысяч рублей.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Ялте поймали местного жителя, который получал пенсию в двух регионах России сразу. Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, пенсионер обманом зарегистрировал соцвыплаты в двух субъектах страны и с 2014 по 2016 годы получил 177 тысяч рублей.

Часть денег он вернул в Пенсионный фонд, всем остальным распорядился по своему усмотрению.

Против ялтинца возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ему грозит два года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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