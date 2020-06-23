2020-06-23T14:10:54+03:00
Общество

В Симферополе в день проведения парада Победы изменится движение общественного транспорта

Маршруты поменяют те номера автобусов, которые ездили по центральным улицам
Надежда ДАЦЮК
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24 июня изменится схема движения общественного транспорта24 июня изменится схема движения общественного транспортаФото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе во время военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет изменена схема движения общественного транспорта.

В администрации крымской столицы предупредили гостей и жителей города о том, чтобы они заранее планировали маршруты с учетом изменений.

Маршруты № 1 А-Б, 2 ,3, 6, 7, 8, 12 А-Б, 15, 25, 30, 41, 49, 50, 52, 54, 55, 63, 69, 70, 78, 81 , 91, 94, 96, и 98 будут ездить по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская. По улицам Павленко и Маяковского будут двигаться маршруты №: 1 А-Б, 4, 12 А-Б, 52, 59, 60, 61, 62, 67, 81, 98.

- По остальным маршрутам движение автобусов будут осуществляться согласно установленным схемам движения, - сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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