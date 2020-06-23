В Ялте рядом с мемориалом «Холм Славы» откроют музей военной техники

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:15:27+03:00

В Ялте под открытым небом создадут музей военной техники. Его разместят возле мемориала «Холм Славы». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Там же власти города хотят разместить одно из самых больших знамен Победы

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В Ялте под открытым небом создадут музей военной техники. Его разместят возле мемориала «Холм Славы», сообщили в пресс-службе администрации города.

- Данное направление интересно всем, и молодежи, и детям, и взрослым. Тем более, что технику можно будет потрогать, а где-то и залезть на экспонаты, - подчеркнула помощник главы администрации Александра Медведева. Она добавила, что на территории разместят максимальное число техники, но при этом все зеленые насаждения сохранят.

Даты реализации проекта пока не разглашают, но Минобороны России уже выразило свою готовность поддержать ялтинский музей военной техники.

Проектом также заинтересовались сотрудники администраций Калуги, Смоленска и Брянска. Свою помощь с экспонатами предложил и президент клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

Есть идеи установить на территории нового музея одно из самых больших в России знамен Победы, флагшток которого в высоту составит 30 метров, а само полотно будет пять на пятнадцать метров. Знамя подсветят прожекторами, местные жители смогут увидеть его с любой точки города.

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ИСТОЧНИК KP.RU