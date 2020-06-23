В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:20:43+03:00

До того, как мужчину доставили в больницу, он скрывался. К поискам даже подключили полицию. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В севастопольской больнице 22 июня буйный пациент с коронавирусом разгромил палату, сообщает ForPost.

До того, как мужчину доставили в больницу, он скрывался. К поискам даже подключили полицию. После транспортировки в инфекционный модуль COVID-положительный сломал в палате мебель и разбил стекла.

Свою помощь в столь острой ситуации медучреждению предложили сотрудники Росгвардии. Они быстро отреагировали на происшествие и выставили пост охраны.

Больной все еще находится в инфекционной больнице. После того, как его выпишут, им займутся следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU