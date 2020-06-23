2020-06-23T18:20:43+03:00
Происшествия

В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром

Скандальный пациент 22 июня разгромил палату
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
До того, как мужчину доставили в больницу, он скрывался. К поискам даже подключили полицию.До того, как мужчину доставили в больницу, он скрывался. К поискам даже подключили полицию.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В севастопольской больнице 22 июня буйный пациент с коронавирусом разгромил палату, сообщает ForPost.

До того, как мужчину доставили в больницу, он скрывался. К поискам даже подключили полицию. После транспортировки в инфекционный модуль COVID-положительный сломал в палате мебель и разбил стекла.

Свою помощь в столь острой ситуации медучреждению предложили сотрудники Росгвардии. Они быстро отреагировали на происшествие и выставили пост охраны.

Больной все еще находится в инфекционной больнице. После того, как его выпишут, им займутся следователи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром
Пятьдесят детских лагерей Крыма готовы принимать отдыхающих
Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики
Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 39%
Жителя Джанкойского района задержали за хранение оружия
В Ялте рядом с мемориалом «Холм Славы» откроют музей военной техники
Из-за непогоды 180 населенных пунктов Крыма остались без света
Детский парк Симферополя украсили Аркой Победы
В Симферополе в день проведения парада Победы изменится движение общественного транспорта
При входе на зоны просмотра парадов Победы в Крыму будут раздавать маски
Пенсионер из Ялты два года обкрадывал Пенсионный фонд России
В Крыму заморозили тарифы на газ и электроэнергию
Когда в Крыму откроются кинотеатры и детские лагеря, рассказали власти
Предприятия Крыма, закрытые на время пандемии, с 29 июня получат компенсации
За сутки в Крыму нашли еще 10 больных коронавирусом
В Крыму на 85-м году жизни умер пациент с коронавирусом
Из-за ливней уровень воды в реках Крыма поднимется на метр
Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида
Крыму отдадут единственный в России самолет для увеличения осадков
Вода в Черном море прогрелась до +25 градусов
Погода в Крыму на 23 июня: переменная облачность и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 23 июня частично отключат электричество
Аксенов официально разрешил провести парад Победы при запрете массовых мероприятий
Во сколько начнется парад Победы в Симферополе и Керчи