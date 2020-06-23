В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром
В севастопольской больнице 22 июня буйный пациент с коронавирусом разгромил палату, сообщает ForPost.
До того, как мужчину доставили в больницу, он скрывался. К поискам даже подключили полицию. После транспортировки в инфекционный модуль COVID-положительный сломал в палате мебель и разбил стекла.
Свою помощь в столь острой ситуации медучреждению предложили сотрудники Росгвардии. Они быстро отреагировали на происшествие и выставили пост охраны.
Больной все еще находится в инфекционной больнице. После того, как его выпишут, им займутся следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU