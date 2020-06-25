Совет крымских татар призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:32:56+03:00

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Совет крымских татар при главе Республики Крым призвал голосовать за поправки к Конституции РФ, поскольку они позволят сохранить и укрепить «крымскотатарскую самобытность». Такое заявление сделано по итогам заседания совета.

- Голосовать за поправки к конституции не столько наше право, сколько наш единственно правильный и осознанный выбор, - уточняется в документе.

Совет крымских татар призывает «думать не только о себе, но и о будущем подрастающем поколении».

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля 2020 года. На избирательных участках можно будет проголосовать с 25 по 30 июня заранее, также можно голосовать и на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU