В Крыму 7 новых случаев коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:32:32+03:00

Инфекция выявлена у двух человек при скрининге здоровых лиц

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В Крыму зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса. Из них 2 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Лабораторно обследовано 1958 лиц 7 лиц выявлено с covid-19

- Город Евпатория 3 случая - это старый очаг в Евпаторийской городской больнице, 2 пациента и 1 медицинский работник, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В Белогорском районе 1 контактный по ранее выявленном у очагу. Город Симферополь 3 случая, из который 2 при лабораторном скрининге здоровых лиц и 1 - по ранее зарегистрированному очагу.

Всего с начала периода в регионе выявлено 638 положительных на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU