2020-06-25T10:32:32+03:00
Общество

В Крыму 7 новых случаев коронавируса

Инфекция выявлена у двух человек при скрининге здоровых лиц
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
ВКрыму за сутки 7 новых случаев COVID-19ВКрыму за сутки 7 новых случаев COVID-19Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Крыму зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса. Из них 2 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Лабораторно обследовано 1958 лиц 7 лиц выявлено с covid-19

- Город Евпатория 3 случая - это старый очаг в Евпаторийской городской больнице, 2 пациента и 1 медицинский работник, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В Белогорском районе 1 контактный по ранее выявленном у очагу. Город Симферополь 3 случая, из который 2 при лабораторном скрининге здоровых лиц и 1 - по ранее зарегистрированному очагу.

Всего с начала периода в регионе выявлено 638 положительных на COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество смертей от коронавируса в Крыму достигло 25 случаев
В Крыму 7 новых случаев коронавируса
Совет крымских татар призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции
Учителей Крыма по профсоюзным путевкам отправят в санатории
В Севастополе молодая мать «проспала» ребенка
Погода в Крыму на 25 июня: дожди и тепло до +28
В Симферополе и Севастополе 25 июня частично отключат электричество
На Крымском мосту в ДТП попала фура с содой
В Симферополе действует штормовое предупреждение
В Симферополе открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни
В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19
В Крыму частично продлили запрет на работу из-за пандемии коронавируса
Крым попал в топ-3 лучших мест для рыбалки
Погода в Крыму на 24 июня: дожди и тепло до +30
В Симферополе около КФУ иномарка снесла умную остановку
В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром
Пятьдесят детских лагерей Крыма готовы принимать отдыхающих
Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики
Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 39%