В Крыму 7 новых случаев коронавируса
В Крыму зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса. Из них 2 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Лабораторно обследовано 1958 лиц 7 лиц выявлено с covid-19
- Город Евпатория 3 случая - это старый очаг в Евпаторийской городской больнице, 2 пациента и 1 медицинский работник, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В Белогорском районе 1 контактный по ранее выявленном у очагу. Город Симферополь 3 случая, из который 2 при лабораторном скрининге здоровых лиц и 1 - по ранее зарегистрированному очагу.
Всего с начала периода в регионе выявлено 638 положительных на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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