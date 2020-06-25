В Бахчисарайском районе из-за утечки газа в машине загорелся водитель

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:31:37+03:00

В службу спасения обратились очевидцы: в селе Песчаном недалеко от линии электропередач горит автомобиль. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

Причиной стал бытовой газовый баллон, находившийся в салоне автомобиля

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В селе Песчаном Бахчисарайского района в пожаре пострадал человек, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

В службу спасения обратились очевидцы: в селе Песчаное недалеко от линии электропередач горит автомобиль. Приехавшие спасатели на обочине нашли машину марки Lada Largus всю в огне. К этому времени пожар уже распространился на сухую траву.

В горящем транспорте был водитель, которого с ожогами отправили в участковую больницу села Вилино.

Пожар тушили 20 минут, его площадь составила 150 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания в салоне нашли бытовой газовый баллон. По мнению спасателей, причиной пожара стала как раз утечка газа.

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ИСТОЧНИК KP.RU