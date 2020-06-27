2020-06-27T11:17:21+03:00
Общество

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 3,5 тысячи человек

Большая часть из них наблюдается на дому
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 3,5 тысячи человек. Об этом сообщается в сводке Минздрава РК.

Большая часть из них наблюдается на дому, 267 человек – в стационарах, а в обсерваторах – 869 человек.

- По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, продолжают лечение 144 человека, выздоровело – 478, умерло - 26, - уточнили в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за сутки зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с нарастающим итогом составило 646 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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