В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 3,5 тысячи человек
В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 3,5 тысячи человек. Об этом сообщается в сводке Минздрава РК.
Большая часть из них наблюдается на дому, 267 человек – в стационарах, а в обсерваторах – 869 человек.
- По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, продолжают лечение 144 человека, выздоровело – 478, умерло - 26, - уточнили в ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за сутки зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с нарастающим итогом составило 646 человек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU