Погода в Крыму на 29 июня: сухо и тепло до +32
Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 23-24°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30-32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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