2020-06-29T06:27:55+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 июня: сухо и тепло до +32

Черное море прогрелось до +25
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму теплое море.В Крыму теплое море.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 23-24°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30-32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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