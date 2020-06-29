Крым занял второе место в рейтинге популярности ж/д-направлений на лето

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:06:51+03:00

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Крым занял второе место в рейтинге популярности железнодорожных направлений на лето из Москвы. Билеты в Симферополь самые дорогие из курортных маршрутов, поскольку в составе нет плацкартных вагонов - только в купе и СВ.

Оживление продаж железнодорожных билетов по данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру наблюдается с середины мая. Поездки в это время планировались за день-два и только в одну сторону. В июне темпы продаж возросли в 4 раза с глубиной до двух недель.

- Самый популярный летний маршрут на поезде - «Москва - Петербург». Так было и в начале прошлого лета. А вот на второй позиции новичок рейтинга - маршрут из столицы в Симферополь, - отметили в сервисе. - Сейчас маршрут из Москвы в Симферополь - самое популярное курортное направление. Средняя цена билета выше, чем по другим курортным направлениям, но это связано с тем, что по этому маршруту нет плацкартных вагонов, доступны билеты только в купе и СВ.

Средняя стоимость поездки в Крым из столицы составляет 5782 рубля. Билет из Москвы в Адлер — 5383 рубля, в Сочи — 5172 рубля.

Напомним, железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось 23 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU