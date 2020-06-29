В Крыму наготове остаются 956 коек для коронавирусных больных
В Крыму на период курортного сезона остаются наготове 956 инфекционных коек под больных коронавирусом. Обсерваторы продолжают принимать контактных с заболевшими и прибывающих в Крым из-за рубежа.
- Под ковидных больных определено 956 коек, и они должны быть готовы, поскольку отдыхающих приедут миллионы, - сообщил КП-Крым министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. - Это Симферополь, Ялта, Феодосия, Евпатория, Джанкой и Армянск. Все курортные города по маршрутизации практически закрыты.
Обсерваторы остаются для изоляции на 14 дней всех приезжающих из-за границы и контактных с заболевшими лиц.
Напомним, по состоянию на 29 июня в Крыму зарегистрировано 685 случаев COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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