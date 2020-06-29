2020-06-29T18:57:28+03:00
Общество

В Крыму наготове остаются 956 коек для коронавирусных больных

Обсерваторы остаются для контактных и прибывших из-за рубежа
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Инфекционные койки в Крыму оставят на курортный сезонИнфекционные койки в Крыму оставят на курортный сезонФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Крыму на период курортного сезона остаются наготове 956 инфекционных коек под больных коронавирусом. Обсерваторы продолжают принимать контактных с заболевшими и прибывающих в Крым из-за рубежа.

- Под ковидных больных определено 956 коек, и они должны быть готовы, поскольку отдыхающих приедут миллионы, - сообщил КП-Крым министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. - Это Симферополь, Ялта, Феодосия, Евпатория, Джанкой и Армянск. Все курортные города по маршрутизации практически закрыты.

Обсерваторы остаются для изоляции на 14 дней всех приезжающих из-за границы и контактных с заболевшими лиц.

Напомним, по состоянию на 29 июня в Крыму зарегистрировано 685 случаев COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 июля возобновят работу детские лагеря Крыма
В Крыму наготове остаются 956 коек для коронавирусных больных
«Единый билет» в Крым и обратно можно будет купить с 1 июля
На трех улицах Симферополя предложили ввести одностороннее движение
Замминистра здравоохранения Крыма подал в отставку
Стало известно, когда запустится «Комета» по маршруту «Севастополь-Ялта»
52% крымчан сделали свой выбор в голосовании по поправкам в Конституцию
В Симферополь начали подавать воду из Ивановского водозабора
В Судаке спустили на воду древнегреческую галеру
Крым занял второе место в рейтинге популярности ж/д-направлений на лето
Трое мужчин связали ремнями и взяли в плен знакомую девушку на даче в Джанкое
Около Феодосии мотоциклист врезался в дерево и погиб
Житель Евпатории упал в трехметровый колодец, пытаясь вытащить собаку
Аэропорт «Симферополь» планирует принять за июль более 2,5 тысячи рейсов
Двум жителям Керчи за сбыт «соли» и «экстази» светит 20 лет тюрьмы
За сутки в Крыму потушили 18 пожаров
В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге в море
На горе Аю-Даг турист из Уфы сорвался со скального обрыва
Погода в Крыму на 29 июня: сухо и тепло до +32
В Крыму спасли заблудившуюся в горах девушку
В Керчи потушили крупный пожар на полигоне отходов
Аксенов: Зеленский способен пустить воду в Крым, но морально не готов к этому
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Новая вспышка коронавируса: В Крыму за сутки заболели 35 человек
Погода в Крыму на 28 июня: сухо и тепло до +32
Спасатели локализовали пожар в районе поселка Кацивели
Около Ялты горит лес