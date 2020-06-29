В Крыму наготове остаются 956 коек для коронавирусных больных

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:57:28+03:00

Инфекционные койки в Крыму оставят на курортный сезон Фото: Иван МАКЕЕВ

Обсерваторы остаются для контактных и прибывших из-за рубежа

Изменить размер текста: A A

В Крыму на период курортного сезона остаются наготове 956 инфекционных коек под больных коронавирусом. Обсерваторы продолжают принимать контактных с заболевшими и прибывающих в Крым из-за рубежа.

- Под ковидных больных определено 956 коек, и они должны быть готовы, поскольку отдыхающих приедут миллионы, - сообщил КП-Крым министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. - Это Симферополь, Ялта, Феодосия, Евпатория, Джанкой и Армянск. Все курортные города по маршрутизации практически закрыты.

Обсерваторы остаются для изоляции на 14 дней всех приезжающих из-за границы и контактных с заболевшими лиц.

Напомним, по состоянию на 29 июня в Крыму зарегистрировано 685 случаев COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU