2020-06-29T19:04:59+03:00
Туризм

С 1 июля возобновят работу детские лагеря Крыма

Они смогут принимать детей только с крымской пропиской
Анна КИРИЕНКО
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С 1 июля откроются детские лагеря КрымаС 1 июля откроются детские лагеря КрымаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 июля детские оздоровительные учреждения Крыма возобновят свою работу. Им разрешено принимать на отдых детей с крымской пропиской.

- Сегодня принято решение, что детский внутрисубъектовый детский туризм стартует с 1 июля, - сообщила КП-Крым руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - О межсубъектовом детском туризме сегодня речь не идет - дети отдыхают только внутри субъекта.

Дату приема детей определяет руководитель лагеря, с учетом общей готовности и реализации путевок. Межведомственная комиссия с сегодняшнего дня начала проверку детских оздоровительных учреждений. Помимо общих требований с коллективным объектам размещения туристов, как то термометрия, дезинфекция, санобработка и социальная дистанция, детским лагерям предписано заполнять не более 50% от общего количества мест и изолировать детей вместе с персоналом на период смены.

Напомним, ранее Минобразования Крыма собиралось открыть 4 июля 8 лагерей и 2 лагеря 5 июля. Эти объекты выиграли тендер на проведение летней оздоровительной кампании для льготных категорий крымчан. Всего распределено 2 тысячи путевок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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