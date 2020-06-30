Погода в Крыму на 30 июня: переменная облачность и тепло до +32

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:51:54+03:00

В Крыму жаркое лето. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вода в Черном море прогрелась до + 24

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30 июня на Крымском полуострове зной и жара.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 30-32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 22°, Ялте 23°, в Севастополе 23-24°, Евпатории 23° и Черноморском 22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU