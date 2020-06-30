После запуска товарных поездов у Крыма не будет проблем с доставкой грузов

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:16:49+03:00

Изменить размер текста: A A

После запуска по Крымскому мосту товарных поездов доставка грузов и товаров на полуостров станет более доступной и более гарантированной. Об этом сегодня заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

- В прошлом году, когда доставка грузов шла через Керченскую паромную переправу, мы имели большие проблемы с логистикой, ведь в целом за год переправа была закрыта 45 дней. Теперь этой проблемы не будет, - заявил Дитрих, слова которого передает корреспондент КП-Крым.

По словам министра, Крымский мост рассчитан на пропуск 13,5 миллиона тонн грузов и пропуск 14 миллионов пассажиров в год.

- Те 47 пар поездов, которые могут проходить по мосту, станут реальной помощью в экономическом развитии Крыма, - заключил Евгений Дитрих.

Напомним, что 30 июня по Крымскому мосту пошли первые грузовые поезда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU