2020-06-30T11:46:31+03:00
Общество

Появилось видео запуска грузовых поездов через Крымский мост

Товарный состав из Крыма повез на материковую часть России продукцию предприятий республики [видео]
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
30 июня пошел первый состав30 июня пошел первый составФото: Никита ПОЛЬКО
Изменить размер текста:

Впервые 30 июня через Крымский мост пошли грузовые поезда. Товарный состав из Крыма повез на материковую часть России продукцию предприятий республики, а вот встречный поезд был гружен топливом в цистернах, цементом и удобрениями.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что все годы, когда Крым находился в составе России, для республики главной проблемой оставалась доставка на полуостров топлива и строительных материалов.

- Теперь этой проблемы нет после запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту, -сказал Крыма Сергей Аксенов.

По мнению министра транспорта России Евгения Дитриха, после запуска товарных поездов доставка грузов в Крым станет более доступной и гарантированной.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Запуск грузовых поездов 30 июня через Крымский мост.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что все годы, когда Крым находился в составе России, для республики главной проблемой оставалась доставка на полуостров топлива и строительных материалов. Теперь же эта проблема решенаНикита ПОЛЬКО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму вновь заговорили о строительстве жд-ветки от аэропорта «Симферополь»
В Крыму ожидаются сильные ливни и град
Западное побережье Крыма заполонили божьи коровки
Аксенов назвал открытие грузового движения по Крымскому мосту важным вкладом в развитие экономики
Появилось видео запуска грузовых поездов через Крымский мост
После запуска товарных поездов у Крыма не будет проблем с доставкой грузов
В Крыму перестали проводить брифинги по коронавирусу
В Азовском море 8-летнего мальчика на матрасе унесло на километр от берега
Через Крымский мост запущено грузовое железнодорожное сообщение
Погода в Крыму на 30 июня: переменная облачность и тепло до +32
С 1 июля возобновят работу детские лагеря Крыма
В Крыму наготове остаются 956 коек для коронавирусных больных
«Единый билет» в Крым и обратно можно будет купить с 1 июля
На трех улицах Симферополя предложили ввести одностороннее движение
Замминистра здравоохранения Крыма подал в отставку
Стало известно, когда запустится «Комета» по маршруту «Севастополь-Ялта»
52% крымчан сделали свой выбор в голосовании по поправкам в Конституцию