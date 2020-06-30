Появилось видео запуска грузовых поездов через Крымский мост

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:46:31+03:00

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Впервые 30 июня через Крымский мост пошли грузовые поезда. Товарный состав из Крыма повез на материковую часть России продукцию предприятий республики, а вот встречный поезд был гружен топливом в цистернах, цементом и удобрениями.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что все годы, когда Крым находился в составе России, для республики главной проблемой оставалась доставка на полуостров топлива и строительных материалов.

- Теперь этой проблемы нет после запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту, -сказал Крыма Сергей Аксенов.

По мнению министра транспорта России Евгения Дитриха, после запуска товарных поездов доставка грузов в Крым станет более доступной и гарантированной.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/787812" frameborder="0"></iframe> Запуск грузовых поездов 30 июня через Крымский мост.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что все годы, когда Крым находился в составе России, для республики главной проблемой оставалась доставка на полуостров топлива и строительных материалов. Теперь же эта проблема решенаНикита ПОЛЬКО

ИСТОЧНИК KP.RU