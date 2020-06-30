С 1 июля в Крыму можно будет посещать спа-салоны, аквапарки и сауны

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:53:39+03:00

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В Крыму с 1 июля будет снято ограничение на посещение спа-салонов, аквапарков и саун. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. При этом, по его словам, все эти сферы будут функционировать с строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

- Крым продолжает процесс выхода из ограничений, связанных с распространением коронавируса. С 1 июля сняты ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун, - написал глава Крыма в соцсетях.

Однако кинотеатры и театры пока останутся закрытыми. Глава Крыма отметил, что нужно выработать формат, при котором они смогут возобновить деятельность. Сейчас этот вопрос рассматривает правительство республики.

Напомним, что с 1 июля крымские отели и санатории смогут принимать отдыхающих из других регионов РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU