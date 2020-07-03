Выламывал дворники по ночам: Больше 10 авто в Ялте пострадали от рук хулигана

3 Июль 2020 2020-07-03T12:17:13+03:00

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С необычной проблемой в начале июня столкнулись автовладельцы, проживающие в доме по улице Весенней, 11 в Ялте. Те из них, которые оставляли на ночь машины на придомовой территории стали находить утром свои авто с выломанными задними дворниками. Это не зависело от марки, цвета или степени дороговизны авто - если у машины были задние дворники, и она была припаркована в районе дома номер 11, то наутро эти дворники оказывались выломанными и лежащими на земле. Ситуация длилась почти месяц. За это время жертвами таинственного «барабашки» стали около 15 автомашин.

Владельцы обратились за помощью в полицию, и вскоре разоблачить виновника помог случай. У одного из жителей дома ночью сработала сигнализация на брелке. Он выскочил из дома и увидел, что его машина поломана, а какой-то молодой парень доламывает дворники на соседнем авто. Началась погоня, которая привела к соседнему дому - по улице Весенней, 7. «Барабашкой» оказался житель этого дома - молодой и нигде не работающий парень.

Хулган-сосед выламывал дворники по ночам. Фото: Максим Глазков

На записи с камеры видеонаблюдения, которая появилась чуть позже, видно, как он нападает на мирно стоящую машину, выламывает ей задние дворники и идет дальше.

Автовладельцы хотели, чтобы против хулигана завели уголовное дело, однако им сообщили, что вандалу грозит лишь административное наказание. Виновник обещал возместить ущерб автовладельцам до 30 июня, но этого не произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/788501" frameborder="0"></iframe> Автовандал по ночам выламывает дворники на авто.Видео: камера видеонаблюдения, предоставлено жильцами улицы Весенняя! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU