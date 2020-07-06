Абсолютный температурный рекорд в Симферополе зафиксировали 4 июля
Абсолютный температурный рекорд зарегистрировали в Симферополе 4 июля, сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
- 4 июля в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры. Воздух прогрелся до 36,4 градуса – на 1,1 градуса выше, чем в 1996 году. Такой был у нас рекорд, - уточнила Любецкая.
Она также добавила, что до 8 июля средняя суточная температура воздуха будет на 7-8 градусов выше климатической нормы.
- 8 июля жара ослабеет. Будет самая максимальная до 27-32 градуса. Жить можно будет, - подчеркнула Любецкая.
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ИСТОЧНИК KP.RU