2020-07-06T16:28:51+03:00
Общество

В ближайшие 2 часа Крым накроют сильные ливни с градом

Жителям полуострова следует быть готовыми к ухудшению погоды
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Жителей и гостей полуострова предупредили, что при непогоде возрастает риск возникновения ЧС.Жителей и гостей полуострова предупредили, что при непогоде возрастает риск возникновения ЧС.Фото: Николай ХИЖНЯК
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В Крыму объявили штормовое предупреждение. В ближайшее время и до конца дня на полуострове могут пройти сильные ливни, крупный град, ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Жителей и гостей полуострова предупредили, что при непогоде возрастает риск возникновения ЧС: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть ненадежные и ветхие рекламные конструкции.

В ведомстве посоветовали отложить прогулки по городу, походы в лес и горы. Если непогода застала на улице, то рекламные щиты, вывески, дорожные знаки, крупные ветхие деревья лучше обходить стороной.

Плохая идея – укрыться от дождя в подземном переходе, поскольку есть вероятность подтопления такого убежища. Водителям рекомендуют переждать плохую погоду на обочине, рыболовом лучше воздержаться от выхода в море.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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