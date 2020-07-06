Под Судаком иномарка с двумя пассажирами вылетела с трассы и перевернулась
На пляже под Судаком перевернулась иномарка с двумя пассажирами, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Погибших нет.
Трагедия произошла 3 июля на трассе Алушта-Судак-Феодосия недалеко от села Морское. Приехавшие на вызов спасатели нашли перевернутый автомобиль марки BMW-M5 на достаточно далеком от трассы расстоянии.
ДТП случилось из-за превышения скорости. Водитель иномарки не стал сбавлять газ на опасном участке дороги, из-за чего не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся.
Все находившиеся в машине выжили. Со множеством травм их отправили в ближайшую больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU