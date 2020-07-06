Под Судаком иномарка с двумя пассажирами вылетела с трассы и перевернулась

6 Июль 2020 2020-07-06T16:52:07+03:00

Трагедия произошла 3 июля на трассе Алушта-Судак-Феодосия недалеко от села Морское. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

В аварии никто не погиб

Изменить размер текста: A A

На пляже под Судаком перевернулась иномарка с двумя пассажирами, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Погибших нет.

Трагедия произошла 3 июля на трассе Алушта-Судак-Феодосия недалеко от села Морское. Приехавшие на вызов спасатели нашли перевернутый автомобиль марки BMW-M5 на достаточно далеком от трассы расстоянии.

ДТП случилось из-за превышения скорости. Водитель иномарки не стал сбавлять газ на опасном участке дороги, из-за чего не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся.

Все находившиеся в машине выжили. Со множеством травм их отправили в ближайшую больницу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU