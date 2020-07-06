2020-07-06T17:25:22+03:00
Происшествия

В симферопольской десятиэтажке загорелась квартира

Спасатели во время проверки других квартир эвакуировали 20 человек
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Пожар начался в квартире на третьем этаже жилой высотки по Комсомольской улице. Фото: официальный сайт МЧС по РК.Пожар начался в квартире на третьем этаже жилой высотки по Комсомольской улице. Фото: официальный сайт МЧС по РК.
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В Симферополе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек, сообщает Крымское информационное агентство.

Пожар начался в квартире на третьем этаже жилой высотки по Комсомольской улице. Спасатели проверили соседние квартиры и эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет.

В скором времени огонь потушили, причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, 3 июля под Судаком перевернулась иномарка с двумя пассажирами. В аварии никто не погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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