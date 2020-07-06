В симферопольской десятиэтажке загорелась квартира
Спасатели во время проверки других квартир эвакуировали 20 человек
Пожар начался в квартире на третьем этаже жилой высотки по Комсомольской улице. Фото: официальный сайт МЧС по РК.
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В Симферополе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек, сообщает Крымское информационное агентство.
Пожар начался в квартире на третьем этаже жилой высотки по Комсомольской улице. Спасатели проверили соседние квартиры и эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет.
В скором времени огонь потушили, причина возгорания пока неизвестна.
Напомним, 3 июля под Судаком перевернулась иномарка с двумя пассажирами. В аварии никто не погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU