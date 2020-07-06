Бывший мэр Евпатории день рождения в СИЗО празднует второй год

6 Июль 2020 2020-07-06T18:19:31+03:00

Бывший глава администрации курортного города день рождения в Симферопольском СИЗО встречает второй год подряд. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Заключенный уверен, что 46 лет - отличный возраст

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Экс-глава Евпатории Андрей Филонов день рождения в Симферопольском СИЗО встречает второй год подряд, сообщает ForPost.

Бывший глава администрации курортного города в своем Facebook признается, что 46 лет – отличный возраст, и за эти годы сумел пережить все «классические испытания: огонь, воду, медные трубы, чертовы зубы, Крым и рым». А свою работу мэром вообще считает «испытанием на антихрупкость».

Уголовное дело заключенного, по словам адвоката, находится в суде на рассмотрении. Но слушание из-за голосования отложили на 17 июля.

Жизнь в камере на здоровье Андрея Филонова так или иначе отразится. Но он не унывает, несмотря на трудности.

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ИСТОЧНИК KP.RU