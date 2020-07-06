Малышу из Крыма нужно дорогостоящее лечение в Москве

6 Июль 2020 2020-07-06T18:47:08+03:00

Егор был долгожданным ребенком в семье Дедерчуков, но счастье долго не продлилось. Фото из личного архива семьи Дедерчук.

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Маленькому мальчику требуется дорогостоящее обследование в Москве, пишет Крымская газета. В полгода ему поставили страшный диагноз – эпилептическую энцефалопатию, патологическое нарушение функций головного мозга.

Егор был долгожданным ребенком в семье Дедерчуков, но счастье долго не продлилось. В шесть месяцев у малыша безжизненно повисла рука, в год у него случился первый припадок, тогда же назначили первый противоэпилептический препарат.

Состояние мальчика постепенно становилось хуже. В два года ребенок уже попал в реанимацию. После малыша возили к специалистам Москвы. Ему сделали две операции на головном мозге. После - реабилитация и курс лекарств.

В семье работает один отец, мама постоянно рядом с Егором. На дальнейшее лечение денег не хватает.

За помощью родители уже однажды обращались. Тогда неравнодушные люди помогли собрать деньги на операцию в Санкт-Петербурге, которая прошла успешно.

Отец и мать и сейчас надеются и будут благодарны за любую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU