2020-07-07T06:55:41+03:00
Общество

Погода в Крыму на 7 июля: сухо и тепло до +36

Вода в Черном море прогрелась до + 27
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму жаркое лето.В Крыму жаркое лето.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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7 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 26°, Алуште 25°, Ялте 26°, в Севастополе 27°, Евпатории 25° и Черноморском 26°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 34-36°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 31-33°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.

В Керчи ясно. Без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха до +35°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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