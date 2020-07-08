В Феодосии установят памятник в Черном море

8 Июль 2020 2020-07-08T13:23:17+03:00

Всего было два варианта месторасположения стелы. Фото: с сайта feo.rk.gov.ru

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В скором времени Феодосию украсит новый памятник. Величественную стелу «Город воинской славы» установят прямо в Черном море, в районе набережной Десантников.

Такое решение приняли после подведения итогов онлайн-опроса, где все желающие могли проголосовать за наиболее подходящее, по их мнению, место для памятника.

Власти на выбор дали две локации. Первая - перед светомузыкальным фонтаном на проспекте Айвазовского, вторая - рядом с набережной Десантников в акватории Феодосийского залива.

Большинство участников опроса отдали голоса за морское месторасположение.

- Свое мнение высказали 1235 человек. Подавляющее большинство, а именно 935 человек, высказались за установку стелы в районе набережной Десантников в акватории Феодосийского залива, - сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Пока еще неизвестно, когда же проект будет претворен в жизнь, но уже ясно, что у приморского города появится еще одна достопримечательность, напоминающая памятник затопленным кораблям в Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU