Аномальные рекорды: Три дня в Симферополе фиксировали небывалую жару
В Симферополе снова зафиксированы температурные рекорды. На этот раз воздух прогревался до небывалых температур несколько дней к ряду.
По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 4 июля столбик термометра в столице Крыма показал 36,4 градуса, уже 6 июля температура поднялась до 36,3 градуса, а 7 июля синоптики зафиксировали 37 градусов тепла в Симферополе.
- В результате аномальной жары, охватившей большую часть Европейской территории России, Симферополь отметил три абсолютных температурных рекорда, - подчеркнул Тишковец в эфире радио «спутник в Крыму».
Напомним, что в первую неделю июня на территории Симферополя также были зафиксированы сразу три температурных рекорда. Первый - 6 июня (32,6 градуса выше нуля), второй - 7 июня (32,3 градуса), третий - 8 июня (34,4 градуса).
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ИСТОЧНИК KP.RU