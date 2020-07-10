Аномальные рекорды: Три дня в Симферополе фиксировали небывалую жару

10 Июль 2020 2020-07-10T14:49:17+03:00

Жители столицы Крыма спасаются от жары в фонтанах. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

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В Симферополе снова зафиксированы температурные рекорды. На этот раз воздух прогревался до небывалых температур несколько дней к ряду.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 4 июля столбик термометра в столице Крыма показал 36,4 градуса, уже 6 июля температура поднялась до 36,3 градуса, а 7 июля синоптики зафиксировали 37 градусов тепла в Симферополе.

- В результате аномальной жары, охватившей большую часть Европейской территории России, Симферополь отметил три абсолютных температурных рекорда, - подчеркнул Тишковец в эфире радио «спутник в Крыму».

Напомним, что в первую неделю июня на территории Симферополя также были зафиксированы сразу три температурных рекорда. Первый - 6 июня (32,6 градуса выше нуля), второй - 7 июня (32,3 градуса), третий - 8 июня (34,4 градуса).

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ИСТОЧНИК KP.RU