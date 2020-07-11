2020-07-11T15:17:14+03:00
Происшествия

Озвучили итоги прокурорской проверки причин гибели группы Дятлова

Логичной причиной трагедии оказался сход лавины
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы ДятловаЗимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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На пресс-конференции эксперт-юрист Андрей Курьяков рассмотрел несколько причин гибели группы Дятлова в 1959 году.

Версию об урагане и сейсмических явлениях, по его словам, микроклиматологи отмели. Не подтвердилась теория о том, что всех участников похода убил Семен Золотарев, который просил называть себя Александром.

Вполне логичной версией смерти туристов оказался сход лавины, но она – не единственная причина. Ухудшение погодных условий, отмечает КП-Самара, сыграли ключевую роль в этой трагедии.

Напомним, трагедия произошла в начале 1959 года. В поход по северу Свердловской области отправилась группа студентов Уральского политехнического института, но до конца никто не дошел. Туристы погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигалось множество теорий произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Озвучили итоги прокурорской проверки причин гибели группы Дятлова
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