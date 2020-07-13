Погода в Крыму на 13 июля: дождь и тепло до +31
13 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а западных и восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 25°, Ялте 25°, в Севастополе 22-25°, Евпатории 22° и Черноморском 24°.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
В Керчи небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха +29-31°.
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ИСТОЧНИК KP.RU