Погода в Крыму на 13 июля: дождь и тепло до +31

13 Июль 2020 2020-07-13T08:04:30+03:00

Вода в Черноморском прогрелась до +24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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13 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а западных и восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 25°, Ялте 25°, в Севастополе 22-25°, Евпатории 22° и Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха +29-31°.

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ИСТОЧНИК KP.RU