В Симферополе и Севастополе 13 июля частично отключат электричество
13 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества произойдут из-за ремонтных работ.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Киевская, 15/2-41 (нечет), 20-26 (чет), 38, 38/6, 51-67/2 (нечет);
ул. Битакская, 2, 4, 31-39 (нечет), 52-66 (чет);
ул. Стахановцев, 2-7, 9-19 (нечет);
ул. Фрунзе, 30, 32а;
пер. Клинический, 1-17, 4а, 19, 21;
пер. Ялтинский, 4, 6, 3, 5;
ул. Федько, 8, 1-23/31 (нечет)
ул. Артезианская, 50/8 , 53-75 (нечет);
ул. Краснодарская, 57-69 (нечет), 102-116 (чет);
пер. Краснодарский, 1-26, 28;
проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);
пер. Лиственный, 93-97 (нечет);
пер. Розовый, 23-31 (нечет), 34-38 (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 7.30 до 16.00
ул. Генерала Жидилова 1,1-А, 26-А,28,32-42(чет);
ул. Мореходная 15,53-61(нечет)
с 8.00 до 17.00
ул. Севастопольская зона ЮБК: 2 (Национальный фонд развития гуманитарного знания «ПЕРСПЕКТИВА»);
ООО «Магит-Д»;
ООО «Сарыч»;
ИП Неметулаев Р. Э.;
ООО «ЮБС»;
ООО «Сервис-технология»;
ООО «Ниверон»;
ООО «База отдыха мыс Сарыч»;
ИП Кошелева Е. Г.
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ИСТОЧНИК KP.RU