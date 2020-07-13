В Симферополе и Севастополе 13 июля частично отключат электричество

13 Июль 2020 2020-07-13T08:25:12+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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13 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 15/2-41 (нечет), 20-26 (чет), 38, 38/6, 51-67/2 (нечет);

ул. Битакская, 2, 4, 31-39 (нечет), 52-66 (чет);

ул. Стахановцев, 2-7, 9-19 (нечет);

ул. Фрунзе, 30, 32а;

пер. Клинический, 1-17, 4а, 19, 21;

пер. Ялтинский, 4, 6, 3, 5;

ул. Федько, 8, 1-23/31 (нечет)

ул. Артезианская, 50/8 , 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 57-69 (нечет), 102-116 (чет);

пер. Краснодарский, 1-26, 28;

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет);

пер. Розовый, 23-31 (нечет), 34-38 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.00

ул. Генерала Жидилова 1,1-А, 26-А,28,32-42(чет);

ул. Мореходная 15,53-61(нечет)

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская зона ЮБК: 2 (Национальный фонд развития гуманитарного знания «ПЕРСПЕКТИВА»);

ООО «Магит-Д»;

ООО «Сарыч»;

ИП Неметулаев Р. Э.;

ООО «ЮБС»;

ООО «Сервис-технология»;

ООО «Ниверон»;

ООО «База отдыха мыс Сарыч»;

ИП Кошелева Е. Г.

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ИСТОЧНИК KP.RU