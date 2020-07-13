2020-07-13T10:40:46+03:00
Общество

В Крыму набирает обороты курортный сезон: 5 эффектных фото из Гурзуфа

На Южном берегу Крыма море прогрелось до +25° [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море ласковое и нежное. Фото: Алекс Кедми/VKЧерное море ласковое и нежное. Фото: Алекс Кедми/VK
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В июле на полуострове ожили курортные города и поселки.

Гурзуф приветливо встречает отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Гурзуф приветливо встречает отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Взрослые и дети приехали со всех регионов страны, чтобы вдоволь наплескаться в теплом море и поваляться на пляже под жарким солнышком.

На пляже много желающих получить прекрасный крымский загар. Фото: Алекс Кедми/VK

На пляже много желающих получить прекрасный крымский загар. Фото: Алекс Кедми/VK

- Воскресный июльский Гурзуф, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, талантливый крымский фотограф.

Улочки Гурзуфа заполонили отдыхающие. Фото: Алекс Кедми/VK

Улочки Гурзуфа заполонили отдыхающие. Фото: Алекс Кедми/VK

Гурзуф, который разросся у подножия горы Аю-Даг, пользуется особой любовью у отдыхающих. Здесь очень красиво и уютно - есть и горы, есть и море.

Поэтому приезжие и стараются насладиться каждым мгновением своего пребывания в поселке. Красноречивое тому доказательство – эти яркие, сочные фотографии.

Молодежь предпочитает активный отдых. Фото: Алекс Кедми/VK

Молодежь предпочитает активный отдых. Фото: Алекс Кедми/VK

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ИСТОЧНИК KP.RU

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