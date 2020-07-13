В Крыму набирает обороты курортный сезон: 5 эффектных фото из Гурзуфа
В июле на полуострове ожили курортные города и поселки.
Гурзуф приветливо встречает отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK
Взрослые и дети приехали со всех регионов страны, чтобы вдоволь наплескаться в теплом море и поваляться на пляже под жарким солнышком.
На пляже много желающих получить прекрасный крымский загар. Фото: Алекс Кедми/VK
- Воскресный июльский Гурзуф, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, талантливый крымский фотограф.
Улочки Гурзуфа заполонили отдыхающие. Фото: Алекс Кедми/VK
Гурзуф, который разросся у подножия горы Аю-Даг, пользуется особой любовью у отдыхающих. Здесь очень красиво и уютно - есть и горы, есть и море.
Поэтому приезжие и стараются насладиться каждым мгновением своего пребывания в поселке. Красноречивое тому доказательство – эти яркие, сочные фотографии.
Молодежь предпочитает активный отдых. Фото: Алекс Кедми/VK
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ИСТОЧНИК KP.RU