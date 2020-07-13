2020-07-13T10:34:57+03:00
Происшествия

В Алуште посетителей кафе обманули на 40 тысяч рублей

Туристы стали жертвами мошенника
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Доверчивых клиентов кафе обманули на крупную сумму денег.Доверчивых клиентов кафе обманули на крупную сумму денег.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В одном из кафе Алушты к посетителям подошел незнакомец. Он представился хозяином заведения и попросил разменять 40 тысяч рублей, потому что в кассе удобнее держать более мелкую наличность.

Находившиеся за столиком, согласились и отдали ему эту сумму купюрами по 1000 рублей. Тот спокойно взял деньги и ушел.

- Потерпевшие, предположив, что он пошел за деньгами крупного номинала, продолжили ожидать его за столиком, - сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым. - Обман вскрылся лишь через несколько минут, в течение которых мошенник успел выйти на улицу и легко покинуть место происшествия.

Крымские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в мошенничестве в значительном размере, которым оказался 57-летней уроженец Казахстана.

Подозреваемый дал признательные показания и взят под стражу.

На гостя из Казахстана завели уголовное дело за мошенничество, с причинением значительного ущерба. По ч.2 ст.159 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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