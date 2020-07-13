За сутки в Крыму утонули три человека

13 Июль 2020 2020-07-13T10:46:51+03:00

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На полуострове за прошедшие сутки погибло три человека, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

- 12 июля в 06:40 от спасателя городского пляжа в Партените (Алушта) поступило сообщение о том, что в море обнаружено тело человека. Тело женщины (приблизительно 60 лет) находилось в море рядом с буем (расстояние от берега 50 м), –сообщили в пресс-службе ведомства.

Также утром на пляже «Оазис» в Евпатории в воде в 100 метрах от берега обнаружили тело мужчины 50-60 лет без признаков жизни. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кроме того, на территории села Фрунзе Сакского района на диком пляже (автокемпинг) отдыхающие вытащили на берег тело без признаков жизни, сотрудники МЧС констатировали смерть.

Как отметил глава республиканского МЧС Сергей Шахов, с начала года в Крыму зафиксировали 30 происшествий на воде, погибло 23 человека, спасено - 25.

ИСТОЧНИК KP.RU