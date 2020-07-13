Крым планирует поставки сухофруктов в Красноярский край

13 Июль 2020 2020-07-13T12:33:11+03:00

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Крым может обеспечить Красноярский край сухофруктами. Так, доставка свежих фруктов выйдет дороже, чем перевозка сухих, и продавать сухофрукты можно круглый год.

- Мы в этом году попробовали новую форму работы, когда бизнес, который приехал с материка, например, из Красноярска, встречали здесь с нашими производителями сельхозпродукции. Говорили о поставках, например, сухих фруктов, - объяснила на площадке Бизнес CAMP-2020 министр финансов РК Ирина Кивико, слова которой приводит Крым 24.

Она также добавила, что форум проводят в рамках нацпроекта малого и среднего предпринимательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU