За сутки коронавирус в Крыму выявили у 7 человек

13 Июль 2020 2020-07-13T11:31:55+03:00

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В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировали 7 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава РК Сергей Аксенов.

- За 12 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции. 4 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых лиц, - написал Аксенов.

По его словам, на текущий период в республике зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции: 53 из них - завозные из-за границы, 100 - из субъектов РФ и по контакту с ними, 628 случаев зафиксированы при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 97 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

По данным Министерства здравоохранения РК, количество заболевших COVID-19 в воскресенье составило 16 человек, всего выздоровевших за весь период – 647 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU