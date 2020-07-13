Путин не связывает ухудшение российско-украинских отношений с присоединением Крыма

13 Июль 2020 2020-07-13T12:01:37+03:00

В Россию Крым вернулся только после госпереворота на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Возвращение Крыма в Россию не было камнем преткновения в отношениях между Москвой и Киевом, считает президент РФ Владимир Путин.

- Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот, - прокомментировал ситуацию Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1».

Говоря же об ухудшившихся отношениях двух стран, президент предположил, что рано или поздно это закончится.

Напомним, осенью 2013 года в Киеве на майдане Незалежности начались протесты, которые продолжились в 2014 году. Люди поднялись из-за отказа власти Украины подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. В скором времени мирные акции превратились в столкновение с силовиками, что и привело к смене власти. Виктор Янукович в срочном порядке покинул страну, на его место пришел Петр Порошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU