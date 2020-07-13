Группу туристов сняли с вершины Демерджи в Крыму

13 Июль 2020 2020-07-13T12:07:56+03:00

Отдыхающие оказались на осыпном склоне и не смогли самостоятельно спуститься

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С горы Демерджи в Крыму спасатели сняли четырех туристов, которые с наступлением сумерек не смогли найти дорогу обратно, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

По данным ведомства, около половины седьмого вечера в воскресенье поступила информация о том, что четыре человека пошли на прогулку по горе Демерджи и оказались на труднопроходимом осыпном склоне. Туристы не смогли найти дорогу с наступлением сумерек и вызвали сотрудников МЧС.

К месту происшествия направили отделение Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС". Застрявших туристов сотрудники МЧС нашли с помощью геолокации. Группу людей эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения.

По информации ведомства, в медицинской помощи туристы не нуждались.

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ИСТОЧНИК KP.RU