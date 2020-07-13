В Ялте недалеко от пляжа опрокинулся экскаватор
Об аварии сообщили пользователи соцсетей
Пользователи соцсетей выложили фото с места аварии экскаватора. Фото: Подслушано Ялта / ВКонтакте
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На дороге к пляжу «Дельфин» в Ялте перевернулся экскаватор. Фотографии с места аварии в соцсетях распространили очевидцы.
Из-за аварии на проезжую часть вылился бензин из бака. Как заявляют свидетели, пострадавших нет.
- Наелся и спит, - пошутил один из пользователей соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU