Глава РК назначил нового подрядчика строительства мемориала жертвам депортации

13 Июль 2020 2020-07-13T13:00:34+03:00

Работы должны завершить к 31 декабря 2021 года

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Мемориал жертвам депортации на станции Сирень Бахчисарайского района достроит «ДЭК Групп». Соответствующее распоряжение можно найти на официальном портале правительства РК.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДЭК Групп» единственным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Строительство мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района» с ценой государственного контракта 286,6 млн рублей, - уточняется в документе.

Все работы должны закончить к 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее власти Крыма расторгли контракт с компанией-подрядчиком «Меандр», которая отстраивала Театр кукол в Симферополе и занималась реставрацией Воронцовского дворца.

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ИСТОЧНИК KP.RU