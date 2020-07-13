Температура воды у берегов Крыма поднялась до 25 градусов

13 Июль 2020 2020-07-13T13:19:55+03:00

Азовское море нагрелось до 25 градусов, температура воды Черного моря в некоторых районах ниже. Фото: Анна КИРИЕНКО

Но в некоторых районах море сохраняет 22-24 градуса

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У берегов Крыма температура воды на 12 июля составляет 25 градусов. Так, Азовское море нагрелось до 25 градусов.

Температура воды Черного моря в некоторых районах чуть ниже. В Феодосии, к примеру, вода прогрелась до 24 градусов, такая же температура сохраняется в районе Кара-Дага. В Севастополе – 22-25 градусов, в Евпатории – 22 градуса. В Черноморском вода прогрелась до 24 градусов.

В Алуште и Керченском проливе температура воды поднялась до 25 градусов, сообщает Крымские информационное агентство со ссылкой на крымский гидрометцентр.

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ИСТОЧНИК KP.RU