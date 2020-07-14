2020-07-14T07:56:09+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 июля: переменная облачность и тепло до +29

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в море прогрелась до +25°.Вода в море прогрелась до +25°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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14 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 25°, Ялте 25°, в Севастополе 24°, Евпатории 21° и Черноморском 21°.

- В Симферополе переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха до +27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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