Погода в Крыму на 14 июля: переменная облачность и тепло до +29
14 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 25°, Ялте 25°, в Севастополе 24°, Евпатории 21° и Черноморском 21°.
- В Симферополе переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха до +27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
В Керчи переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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