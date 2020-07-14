2020-07-14T10:32:51+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Крыму выявили 11 зараженных коронавирусом

За сутки обследовали 638 человек
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму за 13 июля зафиксировали 11 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, два случая завезены из-за рубежа, шесть - при обращении за медпомощью, два - среди контактных по ранее зарегистрированному случаю и один зараженный выявлен при скрининге здоровых лиц.

Всего с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 889 случаев новой коронавирусной инфекции. 55 из них завезли из-за границы, сто – из других субъектов РФ и по контакту с ними, 635 случаев выявили при обращении за медпомощью и по контакту с зараженными, 98 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки на коронавирус обследовали 638 человек, выздоровело за весь период 657 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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